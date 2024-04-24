بشرى سارة لـ كولر قبل مواجهة الاهلي ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

أكد الإعلامي أحمد شوبير على جاهزية خماسي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قبل مواجهة مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الاهلي ومازيمبي الجمعة القادمة على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الإياب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تشهد حضور 50 الف مشجع.

اقرأ أيضًا: في ذكرى تأسيسه 117.. كم بطولة حققها الاهلي؟

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “هناك خبر سعيد على عكس ما قولته الفترة الماضية بأن الثلاثي إمام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات شاركوا في مران الاهلي أمس بشكل طبيعي، وأصبحوا جاهزين لمباراة مازيمبي القادمة”.

وأضاف: “الثنائي أكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا الذين تعرضوا للإصابة في مباراة مازيمبي الماضية أصبحوا جاهزين للمشاركة أيضًا في مباراة الجمعة القادمة”.

وسبق للاهلي وأن حقق لقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة من قبل، آخرها العام الماضي بالفوز على فريق الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين في مجموع مبارتي الذهاب والإياب للمباراة النهائية.