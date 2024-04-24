الامارات | يوكوهاما الياباني يضرب موعدا مع العين في نهائي أبطال آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز اليوم يوكوهاما مارينوس الياباني على ضيفه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة 3-2، ليتعادلا بنتيجة الذهاب والإياب 3-3، ويحسم يوكوهاما التأهل إلى النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح.

ويستقبل يوكوهاما العين في ذهاب النهائي يوم 11 مايو المقبل، بينما الإياب في العين يوم 25 من الشهر نفسه. وفي ركلات الترجيح اليوم سجل يوكوهاما مارينوس خمسة أهداف من محاولاته الخمس بينما سجل أولسان من المحاولات الأربع الأولى قبل أن يتصدى الحارس وليام بوب للركلة الخامسة التي نفذها كيم مين-وو.