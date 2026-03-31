ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم

رفعت السلطات المختصة في ولاية الخرطوم الاثنين أسعار المحروقات مجددًا، في خطوة من المتوقع أن تنعكس على تكاليف النقل والسلع الأساسية.

وبحسب الأسعار الجديدة، جرى تحديد سعر لتر الجازولين عند 6870 جنيهًا، بما يعادل 31 ألف جنيه للجالون، فيما بلغ سعر لتر البنزين 4860 جنيهًا، أي نحو 21,870 جنيهًا للجالون.

ويأتي هذا الارتفاع وسط تحديات اقتصادية متواصلة تشهدها البلاد، مع تصاعد الضغوط المعيشية التي تواجه المواطنين في العاصمة.

