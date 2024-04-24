ياسر إبراهيم : أغلقنا صفحة لقاء الذهاب أمام مازيمبي وهدفنا التتويج القاري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أن نتيجة مباراة الذهاب أمام مازيمبي خادعة، و لاعبو الأهلي لديهم من الخبرات ما يكفي لغلق صفحة مباراة الذهاب ونتيجتها.



وشدد ياسر إبراهيم على تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن المشاركة مع الفريق؛ مشيرًا إلى أنه سواء دخل ضمن حسابات الجهاز الفني أو استمر في برنامجه التدريبي فإنه يتمنى التوفيق للفريق، وتحقيق الفوز في العودة والتأهل للمباراة النهائية.

ووجه ياسر إبراهيم الشكر لجماهير الأهلي الداعمة للفريق دائمًا، مشيرًا إلى أن الجميع سوف يقدم كل ما لديه من أجل الفوز في مباراة العودة أمام مازيمبي لإسعاد الجماهير.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة.