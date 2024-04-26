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"بنسر الأهلي".. احتفال خاص من مصطفى عسل بالتأهل إلى نهائي بطولة الجونة للاسكواش (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمر سلامة وهند عواد:

تصوير-علاء أحمد ومحمود عبدالناصر:

فاز اللاعب المصري مصطفى عسل على كريم عبد الجواد، في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش.

وبعد مبارة دامت لمدة 54 دقيقة، استطاع مصطفي عسل المصنف الرابع عالمياً الصعود إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش، وهذا عقب الفوز علي اللاعب كريم عبد الجواد المصنف الخامس عالمياً، بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6/ 11-8/ 11-8.

واحتفل مصطفى عسل بطريقة خاصة، بالتأهل إلى نهائي بطولة الجونة للاسكواش، وهذا على طريقة نسر الأهلي، ثم الإشارة إلى عقله.

ويضرب عسل موعدا مع علي فرج، في نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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