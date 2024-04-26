موعد مباراة الترجي ضد صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، نظيره الترجي التونسي، في إطار منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الترجي التونسي ضيفًا على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، على أرضية ملعب لوفتوس فيرسفيلد، مساء اليوم الجمعة.

وكان فريق الترجي التونسي قد نجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد أمام نظيره صن داونز، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وتطلق صافرة بداية مباراة الترجي التونسي ضد صن داونز، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة صن داونز والترجي

وتنقل المباراة المرتقبة بين الترجي وصن داونز، عبر قناة beIN Sports HD 5، بتعليق التونسي عصام الشوالي، في دوري أبطال إفريقيا.