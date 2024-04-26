"نيته ليست صافية ومن حق الجماهير مهاجمته".. رضا العزب يوجه رسالة نارية لشيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتقد رضا العزب لاعب الزمالك السابق، قائد الفريق الحالي محمود عبد الرازق شيكابالا، مشيرا إلى أنه يشغل نفسه بالجماهير في المدرجات.

وقال العزب في تصريحات عبر برنامج إبراهيم سعيد "بلس 90" على قناة النهار: "عندما انتقدت شيكابالا لم انتقده في الكرة، وإذا كان أسطورة فهو لنفسه، لأنه رجل صنع لنفسه ولم يفعل شيئا للزمالك ومنتخب مصر، وما يفعله مع نادي الزمالك بالمرور والاستحواذ على الكرة، لم يكن يفعله مع المنتخب".

وأضاف: "لا توجد مقارنة بين شيكابالا وأبو تريكة، كما أن كريستيانو رونالدو وميسي تعرضوا للهجوم، لماذا يشغل هو نفسه بالجمهور، أريد أن ينظر شيكابالا إلى حازم إمام الكبير، رجل تألق وخدم منتخب مصر والزمالك، والجماهير لها حق في مهاجمة شيكابالا، كما أنه إذا كان صافيا من داخله، لكان في "حتة تانية" الآن".

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