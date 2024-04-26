تغييرات في تشكيل الزمالك لمباراة دريمز بإياب نصف نهائي الكونفدرالية

أفادت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن نية المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لـ الزمالك، لإجراء العديد من التغيرات على تشكيل الأبيض لمواجهة دريمز.

ويلتقي دريمز الغاني بنظيره الزمالك، يوم الأحد المقبل، على أرضية ملعب بابا يارا، في إياب الدور قبل النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وينوي جوميز، الاعتماد في التشكيلة الأساسية على لاعب خط الوسط محمد شحاتة، رجانب نبيل عماد دونجا، خلال مباراة دريمز الغاني في مسابقة الكونفدرالية.

وجاء التشكيل المتوقع، تواجد اللاعب أحمد حمدي، منذ بداية المباراة في مركز صانع الألعاب، بالإضافة إلى عودة أحمد سيد زيزو للتشكيل الأساسي، وتواجد شيكابالا على دكة البدلاء، واستمرار سيف الدين الجزيري علي مستوى الخط الهجومي للفريق خلال المباراة.

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الجدير بالذكر أن مواجهة الذهاب بين الفريقين في القاهرة، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – زياد كمال – ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله نيمار – مهاب ياسر – محمود عبد الرازق شيكابالا – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.a