وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد القاهرة لمواجهة مازيمبي في نصف نهائي دوري الأبطال (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ستاد "القاهرة الدولي"، استعداداً لمواجهة مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويذكر أن التعادل السلبي حسم مباراة الذهاب، والتي جمعت بين الفريقين يوم السبت الماضي، على ملعب "تي بي مازيمبي" بالكونغو.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في نهائي البطولة، مع الفائز في مباراة نصف النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريق الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي.