"خايف نندم".. تعليقات الجمهور على أداء الأهلي في الشوط الأول أمام مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

علقت الجماهير على أداء الأهلي في الشوط الأول، أمام مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً.

وكتب أحد المشجعين: "لاعيبة الأهلي لو مصعبتهاش علينا متبقاش لاعيبة الأهلي".

ونشر مشجع آخر تعليقاً على فرص الأهلي المهدرة في الشوط الأول: "ماتش مسيطرين فيه طوال الشوط الأول، ومش عارفين نسجل".

وأعرب أحد الجماهير عن قلقه من إهدار الفرص في الشوط الأول، معلقاً: "خايف نندم على الفرص دي كلها".

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.