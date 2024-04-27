معلول الأفضل.. تقييم مميز للاعبي الاهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

كشفت شبكة “سوفا سكور” المتخصصة في الأرقام والاحصائيات عن تقييم لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي في مباراة مازيمبي.

وخطف فريق الاهلي بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على نظيره مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة، في الدور نصف النهائي على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وسجل ثلاثية الاهلي كل من، المدافع محمد عبد المنعم في الدقيقة 67 بعد عرضية من ركنية من علي معلول ليحولها برأسه للمرمى.

اقرأ أيضا.. إحصائيات مثيرة لـ الاهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

وأضاف الهدف الثاني لصالح الأحمر الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 84 بعد عرضية من معلول، وسجل الثالث اللاعب أكرم توفيق في الوقت بدلًا من الضائع.

أرقام لاعبو الاهلي في مباراة مازيمبي

حصل الثنائي التونسي علي معلول وأكرم توفيق، على أفضل تقييم في مباراة الاهلي ضد مازيمبي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفقًا لشبكة “سوفا سكور” بـ8.6.

وحصل محمد عبد المنعم على تقييم 8.4، ويليه محمد هاني بـ7.7، ورامي ربيعة بـ7.5، ووسام أبو علي بـ7.4.

كما حصل كل من، الحارس مصطفى شوبير على 7.2، وبيرسي تاو بـ7.1، وأحمد كوكا بـ6.9، وعمر السولية بـ6.8.

وجاء أقل تقييم في مباراة الاهلي ضد مازيمبي من نصيب اللاعب أحمد عبد القادر بـ6.3.