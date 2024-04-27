اخبار الرياضه

إبراهيم سعيد: الجيل الحالي للأهلي حقق تاريخ كبير والأحمر قادر على تحقيق دوري أبطال إفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج +90 عبر شاشة قناة النهار، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قادر على التأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا وتخطي عقبة مازيمبي الكونغولي.

وقال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق في تصريحات عبر برنامج بلس 90:" النادي الأهلي ينتظر أرقام قياسية كبيرة إذا حقق التأهل للنهائي أمام مازيمبي الكونغولي ضمن مباريات إياب نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف:" الجيل الحالي حقق إنجاز كبير إذا حقق التأهل للمرة الخامسة علي التوالي لنهائي دوري أبطال إفريقيا ، ذلك أمر كبير جدًا".

وتابع:" النادي الأهلي أقوي من مازيمبي وقادر على تخطي عقبة الفريق الكونغولي والوصول للمباراة النهائية".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا