بعد الفوز على مازيمبي 3 صفر .. الأهلي يتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة على التوالي بعد فوزه على مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0) في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت السبت الماضي انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الفريق القاهري في استغلال عاملي الأرض والجمهور من خلال الفوز في الإياب بنتيجة (3-0).

وجاء هدف الأهلي الأول عن طريق محمد عبد المنعم في الدقيقة (68)، ثم جاء هدف الفريق الأحمر الثاني عن طريق المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة (84)، وأحرز أكرم توفيق الهدف الثالث في الدقيقة (90+12).ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم (2023-2024)، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم (18 مايو) على ملعب "حمادي العقربي".