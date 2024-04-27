الامارات | النصر ينجو من كمين «النمور».. وبني ياس يستعيد نغمة الانتصارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفلت النصر من كمين الخسارة أمام ضيفه اتحاد كلباء، وحوّل تأخره بهدفين إلى التعادل 2-2، وذلك في الجولة الـ21 من دوري أدنوك للمحترفين، أمس. وعانى النصر بسبب غياب ستة من لاعبيه بداعي الإصابة والمرض، ليصبح «الأزرق» خامساً بـ35 نقطة، بينما كلباء في المركز العاشر بـ21 نقطة.

وقصّ كلباء شريط أهداف المباراة مبكراً في الدقيقة 10 بواسطة مهدي قايدي، وقبل أن يستفيق أصحاب الأرض من صدمة الهدف، عزز أندريس فومبيرغر تقدم «النمور» بالهدف الثاني في الدقيقة الـ13. لكن النصر استطاع لاحقاً أن يتماسك ويقلص الفارق بوساطة مانولو غابياديني في الدقيقة 45+1.

وفي الشوط الثاني ظهر النصر بشكل أفضل، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 62 بواسطة مانولو غابياديني، لتنتهي المباراة عند نتيجة التعادل.

وفي مباراة أخرى، استعاد بني ياس ذاكرة الانتصارات، بفوز عريض بنتيجة 4-2 على ضيفه حتا، ليصل إلى النقطة الـ22، مبتعداً عن دائرة الخطر، بينما تجرع «الإعصار» هزيمته الـ16 ليتأزم موقفه بعد أن تجمدت نقاطه عند 6 فقط.

وافتتح بني ياس التسجيل في الدقيقة 45+1، بتسديدة من تاولانت سيفيري، لكن «الإعصار» عاد سريعاً وسجل التعادل بتسديدة مخادعة عن طريق غابريل سوزا في الدقيقة 45+3.

ومع انطلاق الحصة الثانية، عاد سيفيري وسجل الثاني له ولفريقه برأسية في الدقيقة 51، غير أن الضيوف أعادوا المباراة لنقطة البداية من جديد، بإحراز التعادل في الدقيقة 54 بواسطة تشيسوم تشارلز. لكن فواز عوانة أعاد التقدم لبني ياس في الدقيقة 65، قبل أن يضيف زميله غاستون سواريز الهدف الرابع في الدقيقة 69.