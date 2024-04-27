أرقام مصطفى شوبير مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي طرف من أطراف نهائي دوري ابطال افريقيا عقب التأهل على حساب مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة

وتقرر انطلاق صافرة مباراتا الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في النصف الأخير من شهر مايو المقبل

أرقام مصطفى شوبير مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذ الموسم

7 مباريات

29 تصدي

7 مباريات شباك نظيفة

نسبة نجاح التصديات (100%)

أول حارس في تاريخ المارد الأحمر يحافظ على شباكه نظيفة في 7 مباريات متتالية في دوري الأبطال.

وزير الرياضة

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، النادي الأهلي وجماهيره بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ١٧ في تاريخه والخامسة علي التوالي، بعد فوزه علي فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفه، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ليصبح مجموع المباراتين ٣ - ٠ لصالح النادي الأهلي.



كما قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقب انتهاء المباراة، مشيداً بأداء جميع لاعبي النادي الأهلي وروحهم الرياضية واصرارهم على تحقيق الفوز والوصول إلى نهائي البطولة الأفريقية، متمنياً التوفيق للفريق فى الدور النهائي للبطولة، متمنياً أن يلحق فريق الزمالك بالاهلي في نهائي بطولة الكونفدرالية في مباراته أمام فريق دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي علي استاد بابا يارا الرياضي.

وكان النادي الأهلي قد تعادل ذهاباً تعادلاً سلبياً، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد لوبومباشي مازيمبي، ويتطلع الأهلي إلى المضي نحو استعادة لقبه المفضل من أجل تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال واسعاده جماهيره، بعد تأهله للمباراة النهائية للمرة الخامسة على التوالي والـ١٧ في تاريخه.

ومن المقرر أن تقام مباراتا الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في النصف الأخير من شهر مايو المقبل.