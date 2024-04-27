خاص- خبير تحكيمي يكشف أخطاء حكم مباراة الاهلي ضد مازيمبي

تحدث الحكم الدولي السابق ياسر محمود، عن الأداء التحكيمي في مباراة فريق الاهلي ضد مازيمبي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الاهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على مازيمبي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الجمعة، على ستاد القاهرة.

وحجز الاهلي مقعده في نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة 17 في تاريخه والخامسة على التوالي، ليضرب موعدًا مع الترجي التونسي، الذي حسم تأهله على حساب صن داونز.

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وقال ياسر محمود، في تصريحات خاصة لـ “كورة 365″ إن الحكم تعامل بشكل سلبي مع حارس مازيمبي، بسبب سقوطه المتكرر لإضاعة الوقت.

وأوضح أن مستوى الحكم في مباراة الاهلي ضد النادي الكونغولي، وكان سلبي في التعامل خلال اللقاء، وكان يجب أن يقوم بتحذير الحارس بشكل شفوي في البداية.

وتابع الحكم الدولي السابق:” الحكم تغاضى عن إشهار البطاقة الصفراء لـ كوكا في الدقيقة 35، بعد التهور مع الخصم ومنع هجمة واعدة لمازيمبي”.

واستكمل ياسر محمود:”إنذار لاعب مازيمبي في الدقيقة 39 صحيح، بسبب التهور مع علي معلول، ولا يوجد ركلة جزاء ضد الاهلي في الدقيقة 47، لأن ربيعة لعب الكرة أولًا ومهاجم الفريق الكونغولي هو من وضع جيدة بين قدمي مدافع المارد الأحمر”.

وواصل:” هناك لمسة يد في هدف مازيمبي الملغي، وأهداف الاهلي صحيحة، والبطاقة الصفراء لـ عبد المنعم صحيحة”.

وأشار ياسر محمود، إلى أن قرار الحكم سليم في إنذار أحمد عبد القادر، بسبب عدم احترام مسافة الـ10 ياردات، وهناك استئنافات كثيرة تشبهها ولكن لم يتم إتخاذ إجراء.

واختتم الحكم الدولي السابق:”المعلق علي محمد علي، يجب أن يكون لديه ثقافة عن التعديلات الجديدة في القانون، لأن الكرة إذا لمست الحكم داخل منطقة الجزاء يكون الإسقاط لحارس مرمى الفريق المدافع وليس للفريق المهاجم”.