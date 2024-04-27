موعد مباراة الأهلي ضد السجون الكيني ببطولة أفريقيا لكرة الطائرة سيدات

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره السجون الكينى مساء اليوم، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة أفريقيا لكرة الطائرة.



وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة الأهلي و نظيره السجون الكيني فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت فى إطار منافسات بطولة أفريقيا التى يحتضنها النادى الأهلى.



واستطاع فريق سيدات الأهلى تحقيق الفوز على ناصرية بجاية الجزائرى فى ضربة البداية بنتيجة 3/0 قبل أن يفوز الزمالك على أسيك ميموزا بنتيجة 3/0أيضاً.

وجاءت مجموعة الأهلي في البطولة كالتالى

المجموعة الأولى:

الأهلي

السجون الكيني

ناصرية شباب بجاية الجزائري

