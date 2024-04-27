جاياردو يرفض الهجوم على نجم الاتحاد السعودي لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي عن خسارة النمور ضد الشباب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب بالمباراة.

وقال جاياردو: "بنزيما لم يلعب لأنه لم يكن متاح للعب، هو أكمل المواجهة الأخيرة وكان يعاني من الألم".

ويكمل: "نحن في منعطف مهم في نهاية الموسم من السهل التحدث عن الظروف التي مرت بنا أو الحديث عن المستقبل، حاليا الطريقة الوحيدة لدينا حس المسؤولية، لن أضع المبررات أو أعشم الجمهور بشيء، نحن في مرحلة إحباط ويجب علينا إكمال الموسم بأفضل شكل ممكن".

ويواصل: "غياب كانتي يندرج تحت الصعوبات التي نعاني منها، وعن جاهزيته للكلاسيكو علينا متابعته بشكل يومي لنحدد جاهزيته".

ويشرح سبب دفعه بالمدافعين في مركز المهاجم: " عندما أقرر أحلل القرار وبعد ذلك نلعب المواجهة وبالصفات للاعبين الذين نملكهم نقرر خطة اللعب، اليوم المباراة حسمت بتفاصيل صغيرة، بالظروف التي نمر بها أعتقد أن ذلك أفضل تشكيل وأتفهم إحباط الجميع، وعندما نهدأ سنتمكن تحليل المباراة بشكل أفضل، وعلينا إكمال الموسم ثم تحليل الوضع بشكل عام".

واختتم حديثه : "أرفض الهجوم على لاعب بعينه".