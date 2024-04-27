موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطيه عقبة مازيمبي الكونغولي، فيما صعد الترجي التونسي إلى المباراة النهائية على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

ومن المقرر أن يلاقى الأهلي نظيره الترجى في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم السبت الموافق 18 مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت الموافق 25 من نفس الشهر.

وسيستضيف ملعب رادس مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يستضيف ستاد القاهرة مواجهة الإياب.

وكان الأهلي قد تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على مازيمبي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، سجل ثلاثية الأهلي محمد عبد المنعم ووسام أبو على وأكرم توفيق.

ونجح الترجي التونسي في تحقيق انتصار ثمين على مضيفه صن داونز، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الجمعة، على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد».