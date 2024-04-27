الاهلي يوقع عقوبة قاسية على لاعبه بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي إسلام صادق عن عقوبة النادي الاهلي لعقوبة قاسية على لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عقب التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق الاهلي إلى مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بنظيره مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمس الجمعة، على ستاد القاهرة.

وكتب الإعلامي إسلام صادق عبر حسابه على موقع التواصل الاحتماعي “الفيس بوك”: “الاهلي يغرم عمرو السولية 100 ألف جنيه لإعتراضه بشكل غير لائق على استبداله في مواجهة مازيمبي”.

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وسيلاقي فريق الاهلي نظيره الترجي التونسي في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الثامن عشر من مايو القادم، ذهابًا، على أن تقام مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.

وسبق وأن تواجه الفريقين من قبل في 20 مناسبة من قبل في كافة المنافسات، حيث حقق الاهلي الفوز في 10 مواجهات بينما خسر 4 لقاءات وخسر في 6 مناسبات.