مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي بـ الدوري الإنجليزي

سقط مانشستر يونايتد في فح التعادل الإيجابي، أمام ضيفه بيرنلي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” موسم 2023 – 2024.

وتعادل مانشستر يونايتد إيجابيًا، بنتيجة هدف لكل فريق، أمام مضيفه بيرنلي، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

تقدم الشياطين الحمر بهدف سجله البرازيلي أنتوني في الدقيقة 79، قبل أن يعادل زكي العمدوني التعادل لبيرنلي (ق 87).

بهذه النتيجة، رفع مانشتسر يونايتد رصيده إلى النقطة رقم 54 في المركز السادس، فيما ظل بيرنلي في المرتبة التاسعة عشرة برصيد 24 نقطة.

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وجاء تشكيلة مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: دالوت – هاري ماجواير – كاسيميرو – آرون وان بيساكا

في الوسط: إريكسن – ماينو – برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني – هويلوند – جارناتشو