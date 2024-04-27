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الأهلي يصعد لنهائي كأس مصر للطائرة ويضرب موعداً مع الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - صعد الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلى نهائي كأس مصر، بعد الفوز على حساب نظيره بتروجت بنتيجة 3- صفر، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت.

أقيمت المباراة على صالة العاصمة الإدارية، ونجح الفريق في حسم الشوط الأول بنتيجة 25-15، ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-13، وحسم الأهلي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-16.

وأشاد الإسباني فيرناندو مونزو، المدير الفني، بأداء اللاعبين وقدرتهم على حسم المباراة، ثم التأهل إلى نهائي البطولة وإظهار رغبة قوية في استعادة لقب الكأس.

ومن المقرر أن يلتقي  الأهلي مع الزمالك في نهائي كأس مصر غدًا على صالة العاصمة الإدارية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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