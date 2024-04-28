بومينجل: عبد المنعم الأفضل.. وهذه نصيحتي للثلاثي التونسي

ياسر رشاد - القاهرة - قال علي بومينجل نجم منتخب تونس السابق أن الأهلي أدار مباراة مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بشكل رائع، التي أنتهت بثلاثية نظيفة.

قال بومينجل في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم"، أن محمد عبد المنعم من أفضل لاعبي الأهلي ومصر ككل.

وواصل :"التماسك الدفاعي أهم مميزات فريق الترجي، والأهلي تفوق على مازيمبي بتمريرتين سحريتين من علي معلول".

وأشار :"بقاء معلول مع الأهلي أمر ضروري للطرفين وأرى ان استمراره لموسم آخر على الأقل مهم".

بومينجل: سبب عدم ضم المثلوثي لمنتخب تونس.. وهذا ينقص الجزيري

قال علي بومينجل نجم منتخب تونس السابق أن سيف الجزيري مستواه تطور في الفترة الأخيرة.

وأضاف بومينجل في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "ترددنا في وقت تواجدي بالجهاز الفني لمنتخب تونس في ضم الجزيري بسبب تذبذب مستواه مع الزمالك".

وتابع :"الجزيري أدائه مميز في الفترة الأخيرة مع الزمالك ويلعب بحماس شديد ويؤدي أدوار دفاعية وأنصحه بضرورة الحفاظ على مستواه لأطول فترة".

وأضاف :"السبب في عدم ضم حمزة المثلوثي لمنتخب تونس هو تغيير مركزه كمدافع مع الزمالك ونحنا لا نحتاجه في هذا المركز معنا".