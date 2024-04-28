أول الهابطين.. شيفيلد يونايتد يحقق أرقام كارثية بـ الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح فريق شيفيلد يونايتد، أول فريق يهبط من الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم الحالي 2023-2024.

وتأكد هبوطه بشكل رسمي، بعد تلقيه هزيمة قاسية أمام فريق نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 1-5 في مباراة مساء السبت، في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

ورفع فريق نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 16 نقطة في المركز العشرون الأخير، مما يؤكد هبوطه إلى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

شيفيلد يونايتد

شيفيلد يونايتد وأرقام كارثية في الدوري الإنجليزي 2023-2024

ودع شيفيلد الدوري الإنجليزي برقم كارثي، لم يحدث من قبل في تاريخ البطولة، حيث سجل فريق نيوكاسل 13 هدفاً في شباكه في مباراتي الذهاب والإياب، وهو أكبر عدد من الأهداف التي يسجلها فريق ضد فريق آخر في موسم واحد في تاريخ البطولة، وانتهت مباراة الذهاب بفوز نيوكاسل بنتيجة 8-0.

واكتفى بتحقيق 3 انتصارات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم، مما أدى إلى هبوطه إلى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.

ويحتل شيفيلد المركز الأخير برصيد 16 نقطة من 35 مباراة، مما يعني أنه لا يمكنه نقاط أكثر من نوتنجهام فورست الذي يحتل المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.

شيفيلد يونايتد

وفي تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل فقط فريقي ديربي كاونتي (11 نقطة في موسم 2007-2008) وسندرلاند (15 نقطة في موسم 2005-2006) نقاطًا أقل من فريق شيفيلد يونايتد في موسم واحد.

وتلقت شباكه 97 هدفًا حتى الآن، مسجلة رقمًا قياسيًا سلبيًا كأكبر عدد من الأهداف، التي يستقبلها أي فريق في موسم مكون من 38 مباراة في تاريخ البطولة.