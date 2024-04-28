"عقوبات خطيرة منتظرة".. تصرف غريب في ملعب مباراة الزمالك ودريمز قبل المواجهة

محمد اسماعيل - القاهرة - قامت الهيئة الوطنية للرياضة في غانا؛ بفتح ملعب بابا يارا أمام الأطفال للقيام ببعض الأنشطة الترفيهية، قبل المواجهة الحاسمة ضد نادي الزمالك.

وبحسب موقع "غانا سوكر"، فإن مسؤولي نادي دريمز الغاني ينتقدون ما قامت به الهيئة الوطنية للرياضة الذي أدى إلى تخريب أرضية الملعب بحسب تقرير الموقع الغاني.

وأشار التقرير إلى، أن مسؤول الأمن في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، ومفوض المباراة قد أحاطا علمًا بحالة الملعب، مما قد يؤدي إلى عقوبات خطيرة.

وكان دريمز قد فرض التعادل السلبي على الزمالك، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة يوم الأحد الماضي.