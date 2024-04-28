ملف رياضة الخليج 365.. أزمة صلاح وكلوب.. طلب عاجل من الأهلي للفيفا.. وعقوبة بسبب ملعب مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس السبت، أبرزها مشادة محمد صلاح وكلوب الكلامية، وطلب عاجل من الأهلي بشأن محمد الشناوي وإمام عاشور، وعقوبات خطيرة منتظرة بسبب تصرف غريب في ملعب مباراة الزمالك ودريمز.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس السبت:

اشتباك لفظي بين محمد صلاح ويورجن كلوب بعد تعادل وست هام (فيديو)

نشبت مشادة كلامية بين محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، ويورجن كلوب المدير الفني للفريق، على خط التماس، خلال نزول الأول بديلا، في الدقيقة 81 من مباراة وست هام يونايتد..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"لو اتكلمت هولعها".. رد صلاح بعد سؤاله عن مشادته مع كلوب (فيديو)

نشر الصحفي جواو كاستيلو برانكو تصريح مقتضب من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على مشادته مع مدربه يورجن كلوب أثناء مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

طلب عاجل من الأهلي إلى الفيفا بخصوص الشناوي وإمام عاشور

أرسل الأهلي طلبًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتحمل تكاليف راتب محمد الشناوي، وإمام عاشور لاعبا الفريق، أثناء فترة إصابتهما..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"عقوبات خطيرة منتظرة".. تصرف غريب في ملعب مباراة الزمالك ودريمز قبل المواجهة

قامت الهيئة الوطنية للرياضة في غانا؛ بفتح ملعب بابا يارا أمام الأطفال للقيام ببعض الأنشطة الترفيهية، قبل المواجهة الحاسمة ضد نادي الزمالك..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ياريت الناس تتقي ربنا".. أول تعليق من محمد عبد المنعم بشأن احتفال هدفه في مازيمبي

فسر مدافع الأهلي، محمد عبد المنعم، احتفاله بهدفه في مرمى مازيمبي، بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا