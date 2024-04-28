محمد صلاح يتوقع تشكيل الزمالك الأقرب أمام دريمز

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمد صلاح، نجم الزمالك السابق عن التشكيل الأمثل الذي سيخوض به الفارس الأبيض مباراته أمام دريمز الغاني ، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يلتقي الزمالك مع دريمز الغاني، مساء اليوم الأحد، على ملعب بابا يارا، في إطار منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري 2023-2024.

أضاف محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، على قناة المحور: "هناك حالة من الإصرار والروح الكبيرة بين لاعبي الزمالك، وقادرون على التأهل من غانا إلى نهائي الكونفدرالية".

وتابع تصريحاته : "تشكيل الزمالك هو من سيتحمل المسؤولية أمام الجماهير، ويجب أن يقود الجزيري هجوم الفريق أمام دريمز، بالإضافة إلى مشاركة محمد شحاتة أساسيًا من بداية اللقاء".

وأشار: "من أفضل أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل كالاتي:

في حراسة المرمى:محمد عواد

في الدفاع:عمر جابر – حمزة المثلوثي- حسام عبد المجيد- أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي.

في الهجوم: أحمد السيد زيزو - سيف الجزيري- مصطفى شلبي.