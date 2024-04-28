الغندور يشكك في رواية محمد عبد المنعم بعد لقطته الجدلية بتعليق مثير

شكك خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، في رواية محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، بعد لقطته الجدلية في لقاء مازيمبي.

وكان محمد عبد المنعم، قد أكد أنه تعرض لإصابة في البطن، بعدما انتشرت حالة من الغضب بسبب طريقة احتفاله المثيرة في مباراة الاهلي ضد مازيمبي.

وقال الغندور في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”ليس لدي مشكلة مع محمد عبد المنعم، فهو لاعب مميز وأتمنى أن أراه محترف في أوروبا بعد النادي الاهلي”.

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وتابع الغندور:”سأتحدث عن الواقعة كـ عقل ولاعب كرة، عبد المنعم أكد أن لديه إصابة بكدمة أدت إلى جلطة”.



واستكمل نجم الزمالك السابق:” إذا تعرض لاعب لإصابة وحدث له كدمة شديدة وأجرى أشعة بعد المباراة، بما يعني أن هناك شك أن الكدمة تسببت في مشكلة كبيرة”.

وأضاف الغندور:” أوجه كلامي لـ محمد عبد المنعم لأنني من الناس التي أساءت الظن وأرغب في الاعتذار، ولكن أريد أن أسأل اللاعب عن توقيت حدوث الكدمة التي تعرض لها”.

وأوضح نجم الزمالك السابق:”في الطبيعي والمنطقي أن اللاعب تعرض لكدمة يسقط أرضًا ويتألم، وسيكون الاشتراك واضح ولابد أن الجمهور يشعر إن هناك تداخل من لاعب مازيمبي على مدافع الاهلي”.

وأكد الغندور:” عبد المنعم لم يسقط أو يتداخل مع أي لاعب أثناء تسجيله هدف الاهلي، ثم اتجه للاحتفال وقام برفع الشورت وحدثت اللقطة المثيرة”.

واختتم:”أنا دارس علم نفس، لما لاعب يسجل بيكون تفكيره في حاجتين الاحتفال بالهدف والفرحة به، هل إذا كان مدافع الاهلي لديه كدمة وإصابة يستطيع أن يجري بهذه الطريقة نحو المدرجات، وأقفز على السور واحتفل مع الجماهير، وأعود وأدخل في مشادة مع لاعب الخصم؟”.