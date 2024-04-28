طلب عاجل من الأهلي إلى الفيفا بخصوص الشناوي وإمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - أرسل الأهلي طلبًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتحمل تكاليف راتب محمد الشناوي، وإمام عاشور لاعبا الفريق، أثناء فترة إصابتهما.

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة مع منتخب مصر، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، في شهر يناير الماضي فيما تعرض عاشور للإصابة في مباراة الفراعنة يوم 22 مارس الماضي، خلال بطولة كأس العاصمة الودية.ا.

وقال مصدر في النادي الأهلي "خاطبنا الاتحاد الدولي، من أجل تحمل راتب إمام عاشور ومحمد الشناوي، بعد إصابتهما مع منتخب مصر بناء على برنامج حماية الأندية"."

ويقضي برنامج حماية الأندية، أنه بموجب البرنامج، سيتم تعويض الأندية، وفقا للحدود المقررة، إذا أصيب لاعبو كرة القدم المحترفون لديها نتيجة لحادث أثناء التواجد مع المنتخب الأول في الفئة "أ" للمباريات في التواريخ المدرجة في أجندة المباريات الدولية للفترة حتى 31 ديسمبر 2026.

وأنهى المصدر تصريحاته: "ننتظر وصول الأموال من الاتحاد الدولي ".