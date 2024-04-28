ظهور أفريقي مرتقب للزمالك .. مواعيد مواجهتي اليوم الأحد ٢٨ أبريل ٢٠٢٤ بإياب نصف نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الأحد ختام مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية التي تقترب من انهاء فعالياتها ، بتحديد طرفي المباراة النهائية.

ويأتي اللقاء الأول بين دريمز الغاني والزمالك في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 6.

أما المواجهة الثانية فتجمع فريق نهضة بركان المغربي أمام اتحاد العاصمة الجزائرى الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 6

ويخوض الزمالك اللقاء بقائمة لاعبين تضم كل من ..

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

كان لقاء الذهاب بين الزمالك ودريمز الغاني والذي أقيم الأسبوع الماضي على ستاد القاهرة قد انتهى بالتعادل السلبي