موعد مباراة الزمالك ودريمز في نصف نهائي الكونفدرالية .. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الاحد إلى ملعب استاد بابايارا في كوماسي، حيث يخةض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مصيرية امام دريمز الغاني في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يدخل الزمالك المباراة بحثاً عن حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية وتعويض نتيجة مباراة الذهاب في القاهرة والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويعول البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفارس الأبض على خبرات لاعبيه من أجل تجاوز عقبة دريمز الغاني والعودة إلى القاهرة متأهلاً لمباراة النهائي.

ويستعيد الزمالك في مباراة اليوم خدمات الثلاثي أحمد فتوح وأحمد مصطفى زيزو وعمر جابر بعد غيابهم بداعي الإصابة عن مباراة الذهاب.

قائمة الزمالك لمباراة دريمز في الكونفدرالية

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني

تنطلق مباراة الزمالك ودريمز الغاني في اياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية في تمام الساعة الساعبة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني

تنقل مباراة الزمالك ودريمز الغاني في اياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بشكل حصري عبر شبكة قنوات بين سبورتس.