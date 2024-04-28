محاضرة فنية للاعبي الزمالك قبل مواجهة دريمز بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يلقي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين ، قبل التوجه إلى ملعب "بابا يارا" استعداداً لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها في السابعة مساء اليوم.

وسيشرح المدير الفني خلال المحاضرة التعليمات النهائية قبل المباراة، وسيعلن خلالها عن التشكيل الرسمي للقاء قبل التحرك لملعب المباراة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا