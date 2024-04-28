"يتم التجهيز".. الأهلي يكشف لـ الخليج 365 موعد حفل تأبين العامري فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، موعد حفل تأبين الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي.

وتوفي العامري فاروق خلال الفترة الماضية، بعد صراع مع المرض، إثر تعرضه لنزيف حاد في المخ، وظل في إحدى المستشفيات لفترة.

وقال سعد شلبي في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365، إن النادي الأهلي حدد يوم 8 مايو القادم موعدا لإقامة حفل تأبين العامري فاروق.

وأوضح "شلبي": "يتم في الوقت الحالي، الترتيب لهذا الحفل الضخم، الذي يسعى الجميع ليكون لائقا بالتاريخ الكبير للراحل، العامري فاروق داخل النادي الأهلي".

وكان النادي الأهلي أعلن خلال شهر فبراير الماضي تخليد ذكرى العامري فاروق بإقامة تمثال له بمقر النادي بالجزيرة وإطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي للنادي.

اقرأ أيضا:

بعد اللجوء للمحاكم المدنية.. الشيبي يصل اتحاد الكرة لبدء التحقيق معه بسبب الأهلي

"بتكسبوا بالحكام".. حسام غالي يثير الجدل بما فعله مدرب المنتخب السابق ويوجه رسالة لشيكابالا

"لم أرَ لمسة يد".. مخرج مباراة الأهلي ومازيمبي يفجر مفاجأة بشأن تدخله في الهدف الملغي