غرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة دريمز في نصف نهائي كأس الكونفدرالية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

استعرض الحساب الرسمي لنادي الزمالك، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، صور لقمصان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من داخل غرفة الملابس الخاصة بالفريق، قبل مواجهة دريمز الغاني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره دريمز الغاني اليوم، في إياب الدور نصف النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "بابا يارا" بغانا.

وحسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة الذهاب، والتي جمعت بين الفريقين يوم الأحد الماضي، على ستاد "القاهرة الدولي".

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