موعد مباراتي الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية

يقدم لكم موقع “كورة 365″، موعد مباراتي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024.

وحجز فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، مقعده في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز الذي حققه على حساب دريمز الغاني.

وحقق الزمالك فوزًا تاريخيًا على حساب دريمز الغاني، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الأحد، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

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وسجل حمزة المثلوثي، الهدف الأول لصالح الفارس الأبيض في الدقيقة 12، بصناعة أحمد سيد زيزو، بينما أحرز أكينيولا، الهدف الثاني في الدقيقة 27، بتسديدة رائعة في زاوية حارس دريمز، وذلك بعدما استقبل تمريرة من مصطفى شلبي.

وفي الشوط الثاني، أحرز مصطفى شلبي، الهدف الثالث لصالح الزمالك في الدقيقة 59، بصناعة سيف الجزيري.

موعد مباراتي الزمالك في نهائي الكونفدرالية

ومن المقرر أن يلعب الفارس الأبيض في نهائي كأس الكونفدرالية، ضد الفائز من مباراة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.

وستقام مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ومنافسه، يوم الأحد الموافق 12 مايو المقبل، فيما ستكون مواجهة الإياب يوم 19 من الشهر ذاته.