الامارات | الزمالك يهزم دريمز بثلاثية ويتأهل لنهائي الكونفدرالية الإفريقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل الزمالك المصري هدفين في الشوط الأول قبل أن يضيف هدفا في الثاني ليفوز 3-صفر على مضيفه دريمز الغاني ويتأهل لنهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم الأحد.

وتعادل الزمالك مع دريمز سلبيا في القاهرة الأسبوع الماضي.

وافتتح حمزة التونسي المثلوثي التسجيل للضيوف بعد 12 دقيقة من البداية عندما تلقى تمريرة عرضية من ركلة ركنية أرسلها أحمد سيد (زيزو) ليضعها بتسديدة مباشرة في الشباك من مدى قريب.

وضاعف سامسون أكينيولا تقدم الزمالك بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27 لمست يد الحارس قبل أن تسكن شباكه.

ثم حسم مصطفى شلبي الفوز للزمالك بهدف ثالث بتسديدة من وضع انفراد في الدقيقة 59.

ويلعب الزمالك في نهائي عربي خالص مع الفائز من مواجهة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري التي تقام في وقت لاحق اليوم.

وقرر الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) احتساب نتيجة مباراة اتحاد العاصمة حامل اللقب ونهضة بركان في ذهاب قبل النهائي لصالح الفريق المغربي 3-صفر بعدما تعذر إقامة اللقاء بسبب خلاف حول قميص الفريق المغربي.