"لسة الحلم ما انتهاش " هتافات جماهير الزمالك للاعبين بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازين والإداري والطبي بالفوز على دريمز الغاني والتأهل إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية مع الجماهير المصرية الموجودة في ملعب بابا يارا بكوماسي..

وهتفت الجماهير المصرية المتواجدة في الملعب للفريق بالكامل بعد انتهاء المباراة، وحرص اللاعبون على رد التحية للجماهير التي كانت تؤازر الفريق.

ورفعت الجماهير لافتة :" لسه الحلم ما انتهاش ..وهدفنا اللقب".

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية، بعد فوزه على دريمزالغاني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بابا يارا الرياضي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة، وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة انتهى بالتعادل السلبي ليتأهل الأبيض بمجموع المباراتين بثلاثية دون رد، وينتظر المتأهل من نهضة بركان واتحاد العاصمة.