"بسبب الخريطة".. بي إن سبورتس: مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة لن تُقام



محمد اسماعيل - القاهرة - قالت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية إن فريق اتحاد العاصمة يعترض على قميص نادي نهضة بركان ولن تُقام المباراة في موعدها.

ويحتوى قميص نهضة بركان على خريطة تضع منطقة الصحراء ضمن خريطة المملكة المغربية، وهي محل نزاع مع جبهة البوليساريو، وهو ما اعتبرته السلطات الجزائرية شعاراً سياسياً ممنوعاً.

وأفادت القناة أن المباراة لن تلعب على غرار مباراة الذهاب حيث رفضت السلطات الجزائرية الإفراج على القمصان ليتدخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويقرر احتساب المباراة لصالح الفريق المغربي بنتيجة (3-0).

ورفض الفريق الجزائري خوض عمليات الأحماء بسبب قمصان الفريق المغربي.

ومن المقرر أن يلتقي المتأهل بنظيره الزمالك في نهائي النسخة الجارية من الكونفدرالية.