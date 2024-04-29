منافس الزمالك.. انسحاب اتحاد العاصمة الجزائري أمام نهضة بركان المغربي في نصف نهائي الكونفدرالية

الشارقة - اميمة ياسر - انسحب فريق اتحاد العاصمة الجزائري من الملعب البلدي بمدينة بركان ورفض خوض مباراته أمام نهضة بركان المغربي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2023-24.

ويستضيف فريق نهضة بركان المغربي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم، الأحد، على الملعب البلدي في إياب دور نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي.

وقرر الاتحاد الأفريقي "كاف" اعتبار فريق اتحاد العاصمة خاسرا بنتيجة (3 -0) أمام نهضة بركان في مباراة الذهاب التي تم إلغاؤها، مع إحالة الملف إلى لجنة الانضباط للنظر فى إمكانية إضافة عقوبات أخرى.

وينتظر الزمالك مواجهة الفائز من لقاء نهضة بركان المغربى وتحاد العاصمة الجزائري، في النهائي