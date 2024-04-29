ميدو يطالب الاهلي بعرض نجمه على طبيب نفسي ويشعل فتنة بين جماهير الزمالك وشلبي

طالب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، النادي الاهلي بضرورة عرض نجمه طبيب نفسي، موجهًا انتقادات لاذعة لـ مصطفى شلبي.

وتحدث ميدو، عن لقطة محمد عبد المنعم الجدلية في مباراة الاهلي ضد مازيمبي، كما حاول الوقيعة بين جماهير الزمالك ومصطفى شلبي، بعد الإشارة الخارجة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية:”إذا كنت أحد العاملين على ملف الكرة بالنادي الاهلي، سأقوم بعرض محمد عبد المنعم، على أخصائي نفسي”.

وتابع مدرب الزمالك السابق:”لا يمكن أن يكون هناك شخص طبيعي يقوم بفتح الشورت والنظر بداخله بعد تسجيل هدف، تفكير عبد المنعم في هذه اللقطة غير طبيعي”.

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وعن إشارة مصطفى شلبي في مباراة الزمالك ضد دريمز، قال ميدو:” لمن توجه رسالة؟، ما الداعي أن تضع نفسك في جملة مفيدة، وتورط نفسك بلقطة سيئة أمام الجميع”.

وواصل:”ما الذي قدمه مصطفى شلبي لـ الزمالك لكي يعتقد أنه فوق الانتقاد”.

واختتم ميدو:”شلبي في هذه اللقطة كان، يوجه رسالة لجمهور الزمالك بعد انتقاده على أداءه في مباراة الذهاب أمام دريمز وإصاباته المتكررة”.