هل يدفع الهلال ضريبة موسمه التاريخي؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى الهلال عدة ضربات خلال موسمه التاريخي، الذي شهد تربعه على عرش قائمة أكثر الأندية تحقيقا للانتصارات المتتالية عبر التاريخ، لكن هذا التفوق اصطدم بعدة أحداث، سواء على مستوى الإصابات أو توقف سلسلة الانتصارات، بجانب الانتقادات التي ضربت الفريق والمدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

نهاية السلسلة

توقفت سلسلة الهلال التاريخية المتمثلة في تحقيق الفوز، خلال 34 مباراة على التوالي في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

وخسر الهلال أمام العين خلال الأسبوع الماضي 2-4، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، قبل أن يحقق الفوز إيابا 2-1، ليودع المسابقة بالتعثر في مجموع المباراتين 4-5.

واستمرت هذه السلسلة التاريخية لمدة 205 أيام، بداية من 25 سبتمبر 2023 حتى 17 أبريل 2024.

انتقادات حادة

تعرضت كتيبة جيسوس لانتقادات حادة بعد الخروج الآسيوي، وتحديدا بسبب الطريقة التي لعب بها ذهابا بالإمارات.

وعانى نجوم الهلال من هجوم شديد بسبب إهدار الفرص وسوء التغطية الدفاعية، ما تسبب في ظهور مساحات بالجملة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يودع فيها الهلال دوري أبطال آسيا من خروج المغلوب أمام العين بعد التفوق عليه في نسختي 2014 و2017.

وتشهد الفترة الحالية هبوطا واضحا في مستوى أغلب لاعبي الهلال، خصوصا للنجوم المحليين بسبب عدم مشاركتهم بصورة مستمرة وكذلك لضغط المباريات.

الإصابات تضرب الزعيم

تلقى جمهور الهلال صدمة قوية متمثلة في إصابة سالم الدوسري نجم الفريق التي تعرض لها أمام العين الإماراتي.

وخرج الدوسري على إثرها مصابا في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-1، لصالح الهلال ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وانضم أفضل لاعب في قارة آسيا لعيادة النادي، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام العين خلال مواجهة الإياب.

وكان المركز الإعلامي بنادي الهلال كشف عن تعرض سالم الدوسري للإصابة على مستوى العضلة الخلفية، وسيغيب عن الملاعب لمدة 5 أسابيع، لينتهي موسمه مع الفريق.

غياب الهداف

كما افتقد الهلال مهاجمه وهدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش بسبب الإصابة، والذي غاب عن مباريات الفريق طوال الفترة الماضية، ولم تتضح أمر مشاركته في الكلاسيكو أمام الاتحاد الثلاثاء القادم حتى الآن فضلا عن غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا منذ بداية الموسم بعد إصابته بالرباط الصليبي وعودته ستكون الموسم المقبل.

ولم يشارك نجم الهلال البرازيلي مالكوم مع الفريق خلال مباراة الفتح الأخيرة والتي كسبها الزعيم بثلاثية، حيث فضل الجهاز البدني إراحته بعد شعوره ببعض الألم.

من جهة أخرى، يستعد الهلال لمواجهة فريق الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك الثلاثاء القادم يأمل جمهور الهلال من فريقها الوصول للنهائي وتحقيق اللقب وتعويضهم عن الخروج المر من دوري أبطال آسيا.