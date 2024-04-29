لاعب طائرة الأهلي: التتويج بالكأس أفضل ختام للموسم

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب عبد الله عبد السلام، كابتن الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك، ‏في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة العاصمة الإدارية‎.‎

‏‎وأكد عبد الله أن الفريق استعد جيدًا للمباراة من أجل استعادة لقب كأس مصر، وأن اللاعبين قدموا مستوى مميزًا للغاية أمام الزمالك، ‏وخبرات اللاعبين تفوقت في النهاية وحسمت المباراة‎.‎

‏‎وتابع: «التتويج ببطولة كأس مصر أفضل طريقة لختام الموسم، كان موسمًا صعبًا وشاقًّا منذ البداية، ولكن كنا على قدر المسئولية ‏ونجحنا في إنهاء الموسم بدون هزيمة‎«‎‎.

وأضاف أن تحقيق بطولة كأس مصر جاء بدعم كبير من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الذي تحدث مع ‏الفريق ببداية الموسم عن ضرورة إعادة الكأس إلى دولاب البطولات من جديد.‏

الحسيني يكشف سبب فوز الأهلي بكأس مصر للطائرة

أكد عبد الرحمن الحسيني، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، أنن الفريق خاض مباراة نهائي الكأس بجدية كبيرة بحثًا ‏عن التتويج بالرباعية ومواصلة التربع على عرش الكرة الطائرة عقب الإنجازات التي تحققت بالفترة الماضية‎.‎

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وأوضح أن الفريق استحق التتويج باللقب، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق، بقيادة الإسباني فيرناندو مونزو المدير الفني وتحليهم ‏بروح الفانلة الحمراء.‏

‏‎ووجه الحسيني الشكر إلى مجلس إدارة الأهلي على الدعم خلال الموسم، وللجماهير التي تؤازر الفريق خلال مباريات الموسم‎.‎

وشدد على أن الفريق لديه طموحات كبيرة في بطولة العالم للأندية، بفضل ما يملكه من خبرات وشخصية ودعم جماهيري كبير.‏

وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر موسم 2023/2024، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.