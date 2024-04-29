“فيفا” يهدد الاتحاد الإسباني بوقف النشاط الرياضي.. تفاصيل

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الاتحاد الإسباني بوقف النشاط الرياضي في إسبانيا، وذلك بسبب التدخل الحكومي في الرياضة.

وحسب صحيفة “آس” الإسبانية فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الأوروبي هددا الاتحاد الإسباني بوقف النشاط الرياضي بداية من الموسم المقبل؛ وذلك بسبب التدخل الحكومي”.

اقرأ أيضًا: حقيقة أزمة شيكابالا مع جوميز قبل مباراة الزمالك ودريمز

وأضافت: “الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيقًا بسبب التدخل الحكومي في النشاط الرياضي في إسبانيا، وفي حالة ثبوت ذلك سيتم حرمان منتخب إسبانيا من المشاركة في يورو 2024”.

واختتمت الصحيفة: “ليس المنتخب الإسباني فقط هو من ستناله العقوبات، ولكن سيتم حرمان الأندية الإسبانية من المشاركة في البطولات الأوروبية حال أثبتت التحقيقات تهمة التدخل الحكومي في النشاط الرياضي”.

من جهة أخرى تأهل نادي ريال مدريد الإسباني لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع النهائي بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لمثلها.