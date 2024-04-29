موقف مصابو الاهلي من مباراة الإسماعيلي القادمة.. مفاجأة لـ الشناوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير مستجدات إصابة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “كل مصابو الاهلي أصبحوا جاهزين للمشاركة في المباريات مع الفريق خلال الفترة القادمة باستثناء لاعب واحد فقط”.

اقرأ أيضًا: قائمة مصابي بايرن ميونخ قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وأضاف: “ياسر إبراهيم تعافى من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية، كذلك مروان عطية تعافى من الإصابة أيضًا، ومحمد الشناوي سيسارك في مران الاهلي كاملا لأول مرة اليوم الاثنين”.

وتابع: “لا يوجد سوى إصابة وحيدة في صفوف النادي الاهلي حاليًا وهي إصابة حمزة علاء، وباقي لاعبي الفريق جاهزين لمباراة الإسماعيلي القادمة”.

ويلتقي المارد الأحمر نظيره الإسماعيلي الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تلعب على استاج برج العرب.

ويحتل النادي الاهلي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 11 مباراة.