"الأزمة تشتعل".. محامي فيتوريا يصدم اتحاد الكرة ويرفض استلام الشرط الجزائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، تطورات أزمة الجبلاية مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، بسبب رفضه استلام الشرط الجزائي الخاص به.

قال المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "نتفاوض مع محامي فيتوريا لاستلام الشرط الجزائي لأنه يرفض استلامه خاصة بعدما رفض مجلس اتحاد الكرة توقيع عقد التسوية بعد رحيله".

أضاف المصدر: "وزارة الشباب والرياضة، أصدرت الموافقة لاتحاد الكرة، على دفع الشرط الجزائي، بعدما حصلنا منها على فتوى قانونية".

وأكمل: "محامي فيتوريا يطلب العقد كاملا، ومنح اتحاد الكرة 7 أيام للتوقيع على عقد التسوية وقت رحيله لكن الاتحاد ماطل، من أجل التأكد من الموقف القانوني أولا".

جدير بالذكر، أن اتحاد الكرة قرر إقالة المدير الفني البرتغالي، جوزيه جوميز، عقب خروج المنتخب الوطني المصري مبكرا من بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية وتحديدا دور الـ16.

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