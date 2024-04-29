صحيفة بريطانية تكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية عن مفاجأة كبيرة بشأن مستقبل محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول حتى نهاية الموسم المقبل في 30 يونيو 2025، ولكن هناك شائعات حول إمكانية رحيله إلى الدوري السعودي.

ويسعى ناديا اتحاد جدة والهلال لضم محمد صلاح من ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ومن المتوقع أن يعودا مرة أخرى في المفاوضات مع الريدز بعرض قوي.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ليفربول يتوقع من محمد صلاح البقاء هذا الصيف، ويخططون على أساس أن يكون جزءًا من مشروعهم الجديد مع المدرب، آرني سلوت.

وعلى الرغم من أن ذلك قد يعرضهم لخسارة الفرون المصري بالمجان في صيف عام 2025، لكن محمد صلاح لم يتحدث مطلقًا عن رحيله في أي تصريحات صحفية.

وهو نفس ما حدث من جانب ليفربول، لم تكن هناك أي تصريحات تلمح بإمكانية رحيل محمد صلاح عن الفريق في نهاية الموسم.

وفي وقت سابق، قال فابرزيو رومانو، المتخصص سوق الانتقالات، إن مستقبل محمد صلاح سيتم حسمه بنهاية الموسم، خاصة بعد أزمته مع مدربه، يورجن كلوب.

وكان صلاح قد دخل في مشادة قوية مع كلوب قبل مشاركته في مباراة وست هام يونايتد في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي ويبدو وأن الوضع متوترًا بين الطرفين