شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أدهم: ننتظر موافقة بوطيب على تسوية المستحقات لتجنب إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمسئول عن ملف القيد، أن التفاوض مازال مستمراً مع خالد بوطيب لاعب الفريق السابق بشأن الحكم الذى حصل عليه بسبب مستحقاته المتأخرة، والتي تبلغ 2 مليون 400 ألف يورو.

وقال عمرو أدهم، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن فتح القيد مازال أمامه وقت، وقد يتم الوصول الى حل مع اللاعب قبل فتح القيد.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بياناً بقائمة الأندية التى لا يحق لها قيد اللاعبين بسبب القرارات الصادرة من المحكمة الرياضية "كاس"، ومن بينها نادي الزمالك بسبب قضية المغربي خالد بو طيب مهاجم الفريق السابق.

وكان نادي الزمالك قد أعلن تلقيه خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".

ونشر الاتحاد الدولي بيانا على موقعه الرسمي لقائمة الأندية الممنوعة من القيد، من بينها إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات قيد بداية من يوم 24 أبريل الجاري، وحتى سداد غرامة خالد بوطيب.

