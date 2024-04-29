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منافس مصر المحتل.. أوزبكستان تعبر إلى نهائي آسيا وتحجز مقعدًا بـ أولمبياد باريس

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منتخب أوزبكستان تحت 23 عاما

منتخب أوزبكستان تحت 23 عاما

تمكن منتخب أوزبكستان، من بلوغ مسابقة “أولمبياد باريس 2024“، المقامة الصيف القادم، وذلك بعد وصوله إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وحقق منتخب أوزبكستان، الفوز على نظيره منتخب إندونيسيا، بنتيجة هدفين دون رد، في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً، المُقامة في قطر.

وسيلعب منتخب أوزبكي، المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة اليابان والعراق في نصف النهائي الآخر.

وسجل هدف المباراة الأول حسين نورشيف 68، وأضاف براتما أرهان، الهدف الثاني بالخطأ في مرمى حارسه عند الدقيقة 86.

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الجدير بالذكر أن وصيف بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، سيتواجد في المجموعة الثالثة في أولمبياد باريس 2024، مع منتخب مصر الأولمبي وإسبانيا وجمهورية الدومينيكان.

وستقام بطولة أولمبياد باريس 2024، في الفترة بين 24 يوليو و9 أغسطس خلال العام الجاري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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