شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد لإنقاذ الموسم والهلال لتعزيز هيمنته في الكلاسيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى فريق الاتحاد مساء اليوم عند الساعة الـ9 مساء على ملعب الجوهرة لإنقاذ موسمه الكروي الحالي من أمام فريق الهلال في مواجهة كلاسيكو الكرة السعودية في مواجهة نارية وجماهيرية في دور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تعد المواجهة السابعة بين الفريقين هذا الموسم، حيث التقيا 6 مرات وكانت الغلبة دائما من نصيب الهلال الذي حقق الفوز في جميع المواجهات باكتساح.

سطوة هلالية

واستطاع الهلال أن يفوز على الاتحاد ذهابا وإيابا في الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا بنفس النتيجة (2/صفر)، فيما فاز الهلال أيضا بمواجهتي الفريقين في دوري روشن السعودي بنتيجة (4/3) ذهابا و(3/1) إيابا.

وكانت المواجهة الأخيرة بين الفريقين قبل أسبوعين، في نهائي كأس السوبر السعودي والتي أقيمت بالإمارات وحسمها الهلال من جديد بنتيجة (4/1)، محققا لقبه الأول هذا للموسم.

ويسعى الاتحاد الليلة تحقيق الفوز ووقف سلسلة النتائج السلبية التي يعاني منها أمام الهلال، وكذلك لمصالحة جماهيره الغاضبة من الخسارة الأخيرة أمام الشباب في دوري روشن السعودي.

في المقابل، لن يترك الهلال فرصة لتعزيز ذلك الحضور وتحقيق الانتصار والوصول إلى نهائي الكأس الغالية ومصالحة جماهيره بعد وداع دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي، بعد أن أصبح قاب قوسين أو أدنى من تحقيق بطولة دوري روشن بتصدره بـ 80 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الوصيف المتصدر وقبل 5 مواجهات من نهاية الدوري.

غيابات محتملة

وتنفس الصعداء في الاتحاد بعودة بعض لاعبيه الأولمبيين الذين غابوا عنه في الفترة الماضية بسبب مشاركتهم في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة التي غادرها المنتخب الأولمبي وفقد فرصة الوصل إلى أولمبياد باريس في البطولة التي استضافتها قطر وبعد أن خسر الأولمبي السعودي من أوزبكستان في دور الثمانية وفقدوا فرصة التأهل إلى الأولمبياد، حيث ينتظر أن يشارك الخماسي زكريا هوساوي، مروان الصحفي، فيصل الغامدي، أحمد الغامدي وعوض الناشري

بينما تحوم الشكوك حول مشاركة الفرنسي كريم بنزيما ويعاني الاتحاد من إصابة لاعبيه نجولو كانتي، فابينيو، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود وحامد الغامدي، لويس فيليبي وسلطان الفرحان.

فيما تمثل أبرز إصابات الهلال في سالم الدوسري الذي انتهى موسمه بعد إصابته في العضلة الخلفية إلى جانب سير الهداف الصربي السكندر ميتروفيتش في برنامجه العلاجي إلى جانب قائد المنتخب البرازيلي نيمار.

قبل المواجهة:

استطاع الاتحاد الوصول إلى دور نصف النهائي بعد أن أقصى الوحدة بـ (2/1).

فيما نجح الهلال في تخطي عقبة منافسه التقليدي النصر بذات النتيجة.

الفرنسي كريم بنزيما سجل أسرع أهداف السوبر بعد 55 ثانية في لقاء الوحدة.

تقابل الفريقان 150 مرة تفوق الهلال بـ65 انتصارا، مقابل 50 للاتحاد في حين تعادلا 35 مرة.

آخر 23 مواجهة بين الفريقين كسب الهلال 17 مباراة وسجل الاتحاد انتصارا وحيدا وتعادلا في 5 مواجهات.

سيحصل بطل كأس خادم الحرمين الشريفين على جائزة مالية قدرها 10 ملايين ريال سعودي.

يحصل صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قيمتها 5 ملايين ريال سعودي.

فاز الهلال في جميع المواجهات الست التي جمعتهما هذا الموسم.

آخر فوز للاتحاد أمام الهلال كان في أبريل 2021 وفاز الاتحاد يومها -2 صفر.

مواجهات الفريقين هذا الموسم: