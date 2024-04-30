ملف رياضة الخليج 365.. الأهلي يعاقب ثلاثي الفريق.. إيقاف قيد الزمالك.. وتصريحات لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس الإثنين، أبرزها الأهلي يعاقب ثلاثي الفريق، وإيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات، وحسين لبيب يخرج عن صمته.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الإثنين:

"بسبب كولر".. قرار عاجل من الأهلي بمعاقبة السولية والشحات وأفشة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، توقيع عقوبة على ثلاثي الفريق عمرو السولية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة عقب مواجهة مازيمبي الماضية في بطولة دوري أبطال أفريقيا..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"3 فترات".. فيفا يصدم الزمالك ويعلن قراره رسميا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إيقاف قيد نادي الزمالك بشكل رسمي، بسبب عدم دفع مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عودة لاعب الأهلي من الإصابة قبل مواجهة الإسماعيلي

شهدت التدريبات الجماعية لفريق الأهلي اليوم الإثنين عودة مدافع الفريق، ياسر إبراهيم، من الإصابة..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"سنوضح للرأي العام".. رئيس الزمالك يخرج عن صمته بعد الصعود لنهائي الكونفدرالية

علق حسين لبيب رئيس نادي الزمالك على تأهل فريقه لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رغم الأزمات التي يعاني منها النادي حاليا..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"لا عيب ولا حرام".. عامر حسين يعلن تأجيل مباريات الأهلي والزمالك بعد التأهل لنهائي أفريقيا

أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، تأجيل مباريات جديدة لفريقي الأهلي والزمالك عقب التأهل لنهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا